Jalaun News: नहरों में पानी नहीं, रबी की बोआई पर संकट

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किसानों के मुताबिक, रबी की बोआई का समय चल रहा है, लेकिन नहरों में पानी नहीं आने से खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। समय से पलेवा नहीं हुआ तो बोआई प्रभावित होगी। इससे पैदावार पर भी असर पड़ सकता है। किसानों ने कहा कि एक ओर प्राकृतिक आपदा से आर्थिक नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ गई है। विज्ञापन



किसान ओमकार यादव, सुरेंद्र पाल, आत्माराम चौरसिया, सियाराम प्रजापति, रामबाबू सोनी, दुर्गा प्रजापति, माताप्रसाद रजक, संतोष राठौर, महेंद्र और घनाराम रजक ने जल्द नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। बेतवा नगर के अधिशासी अभियंता धर्मघोष का कहना है कि नहर में पानी छोड़ दिया गया है। बुधवार तक पानी पहुंच जाएगा। किसानों के मुताबिक, रबी की बोआई का समय चल रहा है, लेकिन नहरों में पानी नहीं आने से खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। समय से पलेवा नहीं हुआ तो बोआई प्रभावित होगी। इससे पैदावार पर भी असर पड़ सकता है। किसानों ने कहा कि एक ओर प्राकृतिक आपदा से आर्थिक नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से उनकी चिंता बढ़ गई है।किसान ओमकार यादव, सुरेंद्र पाल, आत्माराम चौरसिया, सियाराम प्रजापति, रामबाबू सोनी, दुर्गा प्रजापति, माताप्रसाद रजक, संतोष राठौर, महेंद्र और घनाराम रजक ने जल्द नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। बेतवा नगर के अधिशासी अभियंता धर्मघोष का कहना है कि नहर में पानी छोड़ दिया गया है। बुधवार तक पानी पहुंच जाएगा।

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उरई/एट। नहरों में पानी नहीं आने से पिरौना और आसपास के गांवों के किसानों के सामने रबी की बोआई का संकट खड़ा हो गया है। खेतों में पलेवा नहीं हो पाने से बोआई पिछड़ने की आशंका है। पहले बेमौसम आंधी और बारिश से फसलों को नुकसान हुआ और अब सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि फसल नुकसान का मुआवजा भी अब तक नहीं मिला है।