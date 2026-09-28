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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Midnight checking drive conducted; two vehicles loaded with *maurang* (coarse sand) seized.

Jalaun News: आधी रात में चला चेकिंग अभियान, मौरंग लदे दो वाहन पकड़े

Mon, 28 Sep 2026 12:51 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:51 AM IST
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Midnight checking drive conducted; two vehicles loaded with *maurang* (coarse sand) seized.
उरई। कालपी क्षेत्र में प्रशासन, पुलिस, खनिज और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने मध्य रात्रि तक वाहनों की सघन जांच की। बिना वैध प्रपत्र के दो वाहनों को पकड़ लिया। दोनों से 2.21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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उपजिलाधिकारी कालपी विनय मौर्य, पुलिस क्षेत्राधिकारी कालपी, खान अधिकारी/खान निरीक्षक जालौन और एआरटीओ की संयुक्त टीम ने उपखनिज लेकर गुजर रहे वाहनों को रोककर उनके परिवहन प्रपत्रों की जांच की। इस दौरान कुल 23 वाहनों की जांच की गई। इनमें मौरंग लदे दो वाहन बिना वैध परिवहन प्रपत्र के उपखनिज का परिवहन करते मिले।
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दोनों वाहनों के खिलाफ ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की गई। वहीं, एक वाहन को थाना कदौरा मंडी की अभिरक्षा में दिया गया। खनिज एवं परिवहन विभाग की ओर से दोनों वाहनों पर कुल 2.21 लाख रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
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प्रशासन ने कहा कि जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। खनिजों के परिवहन पर निगरानी बढ़ाई गई है।
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