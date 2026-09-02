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Jalaun News: लोडर की टक्कर से बाइक सवार मजदूर की मौत, साथी गंभीर

Wed, 02 Sep 2026 12:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:38 AM IST
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Laborer on bike dies after collision with loader; companion critically injured.
फोटो - 15 मृतक कुलदीप की फाइल फोटो।
कुठौंद। थाना क्षेत्र की शंकरपुर चौकी के चंद्रपुरा गांव के पास सोमवार देर रात तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार दो मजदूरों को टक्कर मार दी। एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका गंभीर रूप से घायल हो गया। शव गांव पहुंचते ही दोपहर को परिजनों ने जाम लगा दिया। करीब दो घंटे तक जाम लगा रहा। परिजन लोडर व चालक को पकड़ने की मांग करते रहे, किसी तरह समझाने पर वह माने।
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थाना क्षेत्र के तिरावली गांव निवासी कुलदीप (32) अपने साथी मंटू दोहरे (28) के साथ रविवार को शेरघाट स्थित एक मकान के निर्माण कार्य में मजदूरी करने गए थे। काम खत्म करने के बाद दोनों बाइक से अपने गांव तिरावली लौट रहे थे। इसी दौरान चंद्रपुरा गांव के पास बघावली की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे लोडर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर जा गिरे।
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हादसे में कुलदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मंटू गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत गंभीर बताई गई। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे कानपुर रेफर कर दिया।
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परिजनों ने बताया कि कुलदीप शादीशुदा था और उसके परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटियां और एक बेटा है। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही मजदूर का शव गांव पहुंचा तो परिजनों ने औरैया रोड पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर थाना प्रभारी जगदंबा प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाया, लेकिन वह नहीं माने। परिजन लोडर व चालक को पकड़ने की बात पर अड़े रहे, करीब दो घंटे तक जाम लगा रहा। इसके बाद आश्वासन पर परिजन माने और जाम खोल दिया। थाना प्रभारी जगदंबा प्रसाद कहना है कि जल्द ही लोडर व चालक को पकड़ लिया जाएगा।

फोटो - 15 मृतक कुलदीप की फाइल फोटो।

फोटो - 15 मृतक कुलदीप की फाइल फोटो।

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