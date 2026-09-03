Jalaun News: शटर काटकर सराफा दुकान से जेवर उड़ाए
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:33 AM IST
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उरई। शहर में चोरों ने सराफा की दुकान को निशाना बनाते हुए शटर काटकर करीब साढ़े तीन लाख रुपये कीमत के चांदी के आभूषण और नकदी पार कर दी। सुबह कटा शटर देखकर पड़ोसियों ने दुकानदार को सूचना दी। चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
शहर कोतवाली क्षेत्र के सुशील नगर निवासी पवन कुमार सोनी की मॉर्निंग स्टार स्कूल के पास सराफा की दुकान है। मंगलवार रात करीब नौ बजे वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। रात में चोरों ने दुकान का शटर काट दिया और अंदर घुसकर चांदी के आभूषण चोरी कर लिए।
दुकानदार के मुताबिक चोर चांदी की छह जोड़ी पायल, पांच गाय की मूर्तियां, करीब चांदी की 50 अंगूठियां और लगभग डेढ़ किलो चांदी ले गए। इसके अलावा दुकान में रखे करीब 2500 रुपये भी चोरी कर लिए।
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बुधवार सुबह पड़ोसियों ने दुकान का शटर कटा देखा तो पवन कुमार को सूचना दी। दुकानदार मौके पर पहुंचे तो दुकान का सामान बिखरा पड़ा था और आभूषण व नकदी गायब थी। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की।
कोतवाल आनंद सिंह ने बताया कि चोरी की घटना की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के सुशील नगर निवासी पवन कुमार सोनी की मॉर्निंग स्टार स्कूल के पास सराफा की दुकान है। मंगलवार रात करीब नौ बजे वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। रात में चोरों ने दुकान का शटर काट दिया और अंदर घुसकर चांदी के आभूषण चोरी कर लिए।
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दुकानदार के मुताबिक चोर चांदी की छह जोड़ी पायल, पांच गाय की मूर्तियां, करीब चांदी की 50 अंगूठियां और लगभग डेढ़ किलो चांदी ले गए। इसके अलावा दुकान में रखे करीब 2500 रुपये भी चोरी कर लिए।
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बुधवार सुबह पड़ोसियों ने दुकान का शटर कटा देखा तो पवन कुमार को सूचना दी। दुकानदार मौके पर पहुंचे तो दुकान का सामान बिखरा पड़ा था और आभूषण व नकदी गायब थी। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की।
कोतवाल आनंद सिंह ने बताया कि चोरी की घटना की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।