Jalaun News: शटर काटकर सराफा दुकान से जेवर उड़ाए

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शहर कोतवाली क्षेत्र के सुशील नगर निवासी पवन कुमार सोनी की मॉर्निंग स्टार स्कूल के पास सराफा की दुकान है। मंगलवार रात करीब नौ बजे वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। रात में चोरों ने दुकान का शटर काट दिया और अंदर घुसकर चांदी के आभूषण चोरी कर लिए।दुकानदार के मुताबिक चोर चांदी की छह जोड़ी पायल, पांच गाय की मूर्तियां, करीब चांदी की 50 अंगूठियां और लगभग डेढ़ किलो चांदी ले गए। इसके अलावा दुकान में रखे करीब 2500 रुपये भी चोरी कर लिए।बुधवार सुबह पड़ोसियों ने दुकान का शटर कटा देखा तो पवन कुमार को सूचना दी। दुकानदार मौके पर पहुंचे तो दुकान का सामान बिखरा पड़ा था और आभूषण व नकदी गायब थी। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की।कोतवाल आनंद सिंह ने बताया कि चोरी की घटना की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा।