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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Gas leaks from fire extinguisher on Intercity train; panic ensues over rumors of fire.

Jalaun News: इंटरसिटी में फायर एक्सटिंग्विशर से निकली गैस, आग की अफवाह से अफरातफरी

Thu, 27 Aug 2026 01:18 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:18 AM IST
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Gas leaks from fire extinguisher on Intercity train; panic ensues over rumors of fire.
फोटो-16-इसी फायर एक्सटिंग्विशर से निकली थी गैस। संवाद - फोटो : 1
उरई। झांसी-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस (11109) बुधवार सुबह को जैसे ही उरई स्टेशन से रवाना हुई तो किसी यात्री ने फायर एक्सटिंग्विशर की पिन निकाल दी जिससे गैस निकलने लगी। ट्रेन में आग लगने की अफवाह के बीच यात्रियों में अफरातफरी मच गई। इसी बीच एक यात्री ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। दहशत के चलते कई यात्री कोच से उतर आए। करीब 20 मिनट तक स्टेशन पर यह माहौल रहा।
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बुधवार सुबह करीब आठ बजे इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची थी। निर्धारित ठहराव के बाद 8:03 बजे ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना हुई। ट्रेन के गार्ड के पास वाले जनरल कोच में किसी यात्री ने फायर एक्सटिंग्विशर की पिन निकाल दी। इससे उपकरण से गैस निकलने लगी और किसी ने ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैला दी। इसके बाद यात्री ने चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। ट्रेन रुकते ही जनरल कोच के यात्री घबराकर नीचे उतरने लगे।
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यात्रियों को ट्रेन से बाहर निकलते देख दूसरे कोचों में बैठे यात्री भी डर गए और वे भी कोच से बाहर आ गए। स्टेशन पर कुछ देर के लिए अफरातफरी की स्थिति बन गई।
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सूचना पर आरपीएफ दरोगा कोमल सिंह और जीआरपी के ईश्वरदीन साहू सुरक्षा बलों के साथ मौके पर पहुंचे। ड्यूटी पर तैनात डिप्टी एसएस केसी सोनी भी स्टेशन पर पहुंचे और यात्रियों को समझाकर शांत कराया। इसके बाद सीएंडडब्ल्यू विभाग के कर्मचारियों ने कोच में पहुंचकर फायर एक्सटिंग्विशर को हटाया और उसकी जगह नया उपकरण लगाया। गार्ड बीपी सिंह ने घटना की सूचना झांसी कंट्रोल रूम को दी। जांच और आवश्यक कार्रवाई पूरी होने के बाद ट्रेन को करीब 8:20 बजे लखनऊ के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं दहशत के चलते कई यात्री दोबारा ट्रेन में नहीं बैठे और दूसरे वाहनों से गंतव्य के लिए रवाना हुए
इनसेट


आधे से ज्यादा ट्रेन हुई खाली, जल्दबाजी में कई लोग गिरे
जैसे ही लोगों को सूचना मिली कि ट्रेन में आग लग गई है, इससे वहां अफरा तफरी मच गई। लोग ट्रेन से निकलने के लिए एक-दूसरे को धक्का मारने लगे। जल्दबाजी के चक्कर में कई लोग गिर गए।






डर के कारण बस से गई लखनऊ
हादसे के बाद हालात ऐसे हो गए कि कई यात्री दोबारा ट्रेन में नहीं बैठे। उन्होंने दूसरे वाहनों का सहारा लिया। उरई से लखनऊ जा रही कंचन घटना से इतनी भयभीत हो गईं कि उन्होंने ट्रेन से आगे की यात्रा नहीं करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने भाई को स्टेशन बुलाया और उसके साथ बस से लखनऊ रवाना हो गईं।

दहशत के बावजूद ट्रेन से गए कानपुर
उरई से कानपुर दवा लेने जा रहे दवा व्यापारी राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि वह सिटिंग कोच में बैठे थे, जबकि घटना जनरल कोच में हुई। घटना के बाद वह भी घबरा गए थे, लेकिन समस्या दूर होने के बाद उन्होंने इसी ट्रेन से कानपुर तक यात्रा की।



वर्जन
जनरल कोच में यात्रियों की भीड़ अधिक होने के कारण किसी यात्री से फायर एक्सटिंग्विशर की पिन खुल गई, जिससे उसमें से गैस निकलने लगी। इससे यात्रियों में घबराहट फैल गई थी। घटना में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ और सभी यात्रियों को सुरक्षित रवाना किया गया।
मनोज कुमार सिंह, पीआरओ झांसी मंडल

फोटो-16-इसी फायर एक्सटिंग्विशर से निकली थी गैस। संवाद

फोटो-16-इसी फायर एक्सटिंग्विशर से निकली थी गैस। संवाद- फोटो : 1

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