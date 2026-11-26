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रोडवेज बसों, कारों और ट्रकों की लंबी कतार लग गई। टोलकर्मियों के प्रयास के बाद भी यातायात सामान्य नहीं हो सका। टोल मैनेजर सुयेश वर्मा ने बताया कि बैंक सर्वर धीमा होने के साथ इटावा मार्ग खराब होने से वाहनों का दबाव बढ़ गया था। उधर, जाम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने आईजी और एडीजी को टैग कर शिकायत की। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर आटा पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात संभाला। रात करीब 12 बजे जाम खुल सका। इस दौरान वाहन चालकों को चार घंटे तक परेशानी झेलनी पड़ी।

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आटा। झांसी-कानपुर हाईवे स्थित आटा-उकासा टोल प्लाजा पर बुधवार रात करीब आठ बजे से 12 बजे तक भीषण जाम लगा रहा। कानपुर से झांसी जाने वाली लेन में वाहनों की करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी कतार लग गई। इसमें सैकड़ों छोटे-बड़े वाहन फंसे रहे। एक एंबुलेंस भी जाम में फंस गई, जिससे मरीजों को परेशानी हुई। टोल पर वाहनों का दबाव बढ़ने और बैंक सर्वर धीमा होने से फास्टैग भुगतान प्रभावित हुआ। इससे वाहनों की निकासी धीमी पड़ गई।