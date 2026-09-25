Jalaun News: मगरमच्छ को पकड़ने पहुंची वन विभाग की टीम

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सिरसा कलार। ग्राम हथना बुजुर्ग के तालाब में पिछले नौ दिनों से डेरा डाले मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की लगातार मांग के बाद टीम ने तालाब के चारों तरफ घेराबंदी कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम मगरमच्छ की लोकेशन ट्रेस कर जाल के जरिए उसे सुरक्षित पकड़ने में जुटी है। सुरक्षा के मद्देनजर ग्रामीणों को तालाब के पास जाने से रोक दिया गया। (संवाद)