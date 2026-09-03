Jalaun News: तीसरी बार रपटा पर चढ़ा पानी, 50 गांवों को आवागमन रुका

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बारिश के चलते मलंग नाले में लगातार पानी बढ़ रहा है। इससे हथना खुर्द रपटा पर तीसरी बार पानी चढ़ने की स्थिति बन गई है। रपटा के ऊपर पानी का बहाव शुरू होते ही यहां से निकलना जोखिम भरा हो जाता है। कई बार ग्रामीण पानी की गहराई और बहाव का अंदाजा लगाए बिना रपटा पार करने का प्रयास करते हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति के पैर फिसलने या तेज बहाव की चपेट में आने की आशंका बनी रहती है। इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने समय रहते पुलिस बल तैनात कर दिया।हथना खुर्द रपटा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इससे आसपास के करीब 50 गांवों के ग्रामीणों का रोजाना आवागमन होता है। ग्रामीण इसी रास्ते से सिरसा कलार पहुंचकर बाजार में खरीदारी करने के साथ अस्पताल, थाना और अन्य जरूरी काम निपटाते हैं। इसके अलावा गैस सिलिंडर लेने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं।रपटा पर पानी आने के बाद ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। मुख्य रास्ता बंद होने से लोगों को करीब 15 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। ग्रामीण गढ़गवां-गधेला होकर तथा सदूपुरा से अटरा कला के रास्ते सिरसा कलार पहुंच रहे हैं। इससे समय और ईंधन दोनों की खपत बढ़ रही है।थानाध्यक्ष वरुण प्रताप सिंह ने बताया कि एसडीएम के आदेश पर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हथना खुर्द रपटा पर पुलिस बल तैनात किया गया है। रपटा पर पानी बढ़ने के साथ बहाव भी तेज हो सकता है। ऐसे में पैदल या वाहन से निकलते समय किसी के फिसलकर नाले में बहने की आशंका रहती है। इसी को देखते हुए बैरिकेडिंग कर आवागमन रोका गया है।