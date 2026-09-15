Jalaun News: कमरे में साड़ी के फंदे से लटका मिला वृद्धा का शव

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शहर के मोहल्ला बघौरा निवासी प्रेम देवी (70) सोमवार सुबह सोकर उठीं और रोज की तरह चाय-नाश्ता किया। इसके बाद वह घर के एक कमरे में चली गईं। काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकलीं तो पुत्र राजेंद्र को चिंता हुई। वह मां को देखने के लिए कमरे में पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। प्रेम देवी साड़ी के फंदे से लटकी मिलीं। बेटे ने तत्काल इसकी सूचना अपने चाचा कुंवर सिंह को दी।परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। मृतका के देवर कुंवर सिंह ने बताया कि उनके भाई और प्रेम देवी के पति प्रताप सिंह की 13 दिसंबर 2025 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद से ही प्रेम देवी मानसिक रूप से परेशान और अवसाद में रहने लगी थीं। वह पहले की अपेक्षा कम बातचीत करती थीं और अधिकतर समय गुमसुम रहती थीं। परिजनों के मुताबिक इसी कारण उन्होंने आत्मघाती कदम उठाया। कोतवाल आनंद सिंह का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। (संवाद)