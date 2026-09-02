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Jalaun News: उफनाई नून नदी में कूदी वृद्धा, ग्रामीणों ने बचाया

Wed, 02 Sep 2026 12:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:39 AM IST
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Elderly woman jumps into swollen Noon River; villagers save her.
आटा। बारिश के चलते उफनाई नून नदी में मंगलवार को 73 वर्षीय वृद्ध महिला ने अचानक छलांग लगा दी। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए नदी में उतरकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। महिला को मेडिकल कॉलेज उरई भेज दिया।
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आटा थाना क्षेत्र के भदरेखी गांव के बाहर से नून नदी होकर गुजरती है। मंगलवार को ग्राम बारा निवासी 73 वर्षीय ललिता देवी किसी तरह नदी के पास पहुंच गईं। बताया जा रहा है कि उन्होंने अचानक नदी में छलांग लगा दी। महिला के नदी में गिरते ही आसपास मौजूद ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई।
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नदी का बहाव तेज होने के कारण महिला कुछ ही दूरी तक बहने लगी। यह देखकर ग्रामीणों ने शोर मचाया और तत्काल नदी में उतर गए। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद महिला को नदी से बाहर निकाल लिया। नदी से बाहर निकालने के बाद महिला की हालत बिगड़ने पर पुलिस को सूचना दी गई।
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सूचना पर पहुंची आटा पुलिस ने एंबुलेंस बुलाकर महिला को मेडिकल कॉलेज उरई भेज दिया। घटना की जानकारी मिलने पर महिला के परिजनों में भी चिंता का माहौल बन गया।


थाना प्रभारी निरीक्षक अभिलाष मिश्रा ने बताया कि महिला के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। महिला ने नदी में छलांग क्यों लगाई, इसकी जानकारी की जा रही है।
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