Jalaun News: पेट्रोल की बोतल लेकर कलक्ट्रेट पहुंचा वृद्ध

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प्रेम नारायण ने बताया कि वह मोहल्ला पटेल में शंकर लाल श्रीवास्तव के मकान में किराये पर रहते थे। वह सब्जी बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। आरोप लगाया कि मकान मालिक ने पहले उससे 40 हजार रुपये ले लिए। बाद अपने रिश्तेदारों के ऊंचे पद पर होने की बात कहते हुए 20 हजार रुपये और देने पर कालोनी का आवंटन कराने का भरोसा दिया। वृद्ध का आरोप है कि वह पढ़ा-लिखा नहीं है, इसी वजह से वह मकान मालिक के झांसे में आता रहा और अपनी जमा पूंजी उसे देता रहा। अब जिस कमरे में वह पहले रहता था, उसमें मकान मालिक ने ताला डाल दिया है। उसके घर का पूरा सामान कमरे के अंदर बंद है। न तो उसे रुपये वापस मिल रहे हैं और न ही सामान।उसने अपनी समस्या को लेकर कई अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वृद्ध ने अधिकारियों से रुपये वापस दिलाने और कमरे में बंद सामान निकलवाने की मांग की है।