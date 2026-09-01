फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Elderly man reaches Collectorate with a bottle of petrol.

Jalaun News: पेट्रोल की बोतल लेकर कलक्ट्रेट पहुंचा वृद्ध

Tue, 01 Sep 2026 12:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:40 AM IST
विज्ञापन
Elderly man reaches Collectorate with a bottle of petrol.
फोटो-1-पेट्रोल की बोतल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा वृद्ध। संवाद
उरई। उमरारखेरा निवासी और हाल पता पटेल मोहल्ला निवासी प्रेम नारायण बेलदार सोमवार को पेट्रोल की बोतल लेकर कलक्ट्रेट पहुंच गए। वृद्ध के हाथ में पेट्रोल की बोतल देखकर कलक्ट्रेट के सुरक्षा कर्मियों और एलआईयू टीम ने उन्हें रोक लिया। वृद्ध से बोतल छीन ली और उसे समझाकर शांत कराया।
विज्ञापन


प्रेम नारायण ने बताया कि वह मोहल्ला पटेल में शंकर लाल श्रीवास्तव के मकान में किराये पर रहते थे। वह सब्जी बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। आरोप लगाया कि मकान मालिक ने पहले उससे 40 हजार रुपये ले लिए। बाद अपने रिश्तेदारों के ऊंचे पद पर होने की बात कहते हुए 20 हजार रुपये और देने पर कालोनी का आवंटन कराने का भरोसा दिया। वृद्ध का आरोप है कि वह पढ़ा-लिखा नहीं है, इसी वजह से वह मकान मालिक के झांसे में आता रहा और अपनी जमा पूंजी उसे देता रहा। अब जिस कमरे में वह पहले रहता था, उसमें मकान मालिक ने ताला डाल दिया है। उसके घर का पूरा सामान कमरे के अंदर बंद है। न तो उसे रुपये वापस मिल रहे हैं और न ही सामान।
विज्ञापन

उसने अपनी समस्या को लेकर कई अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वृद्ध ने अधिकारियों से रुपये वापस दिलाने और कमरे में बंद सामान निकलवाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed