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जानकारी के अनुसार, भिटारी निवासी आनंद भारती (27) ईको गाड़ी से इटौरा से घर लौट रहे थे। भिटारी बंबा के पास गांव की ओर गाड़ी मोड़ते समय कालपी की तरफ से आ रहे लोडर ने ईको में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ईको सड़क किनारे खंदक में जा गिरी।चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए खिड़की खोलकर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हादसे में उसके सिर और शरीर में गंभीर चोटें आईं। ग्रामीणों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने झांसी रेफर कर दिया।सिरसा पुलिस ने लोडर को कब्जे में लेकर थाने में खड़ा करा दिया। पीड़ित की तरफ से अभिषेक भारती ने थाने में तहरीर दी है। थानाध्यक्ष वरुण प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।