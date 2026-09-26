Jalaun News: नाली अधूरी, पंपसेट भी नहीं चला, बारिश में ट्रैक पर भरा पानी

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फोटो-25-करमेर रोड रेलवे क्रासिंग के अंडरपास में भरा पानी। संवादसंवाद न्यूज एजेंसीउरई। लगातार दो दिन से हो रही बारिश ने झांसी-कानपुर रेलखंड पर जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। करमेर रोड रेलवे क्रॉसिंग के साथ ही उरई रेलवे स्टेशन के अप और डाउन ट्रैक पर पानी भर गया। प्लेटफार्म नंबर एक और तीन की अप मेनलाइन पर भी जलभराव की स्थिति रही। हालांकि इससे रेल यातायात बाधित नहीं हुआ, लेकिन ट्रैक पर लंबे समय तक पानी भरा रहना रेल संरक्षा के लिहाज से गंभीर स्थिति मानी जा रही है।मेनलाइन से पानी की निकासी के लिए जुलाई से नाली का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन दो महीने बीतने के बाद भी काम पूरा नहीं हो सका है। निर्माण कार्य की धीमी गति और जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण तेज बारिश होते ही ट्रैक पर पानी भरने की समस्या सामने आ रही है। कार्यदायी संस्था को बारिश के दौरान पंपसेट चलाकर ट्रैक और नाली से पानी बाहर निकालने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन लगातार दूसरे दिन बारिश होने के बावजूद पंपसेट नहीं लगाया गया। इससे ट्रैक पर जलभराव की स्थिति है।ट्रैक पर पानी भरे होने की जानकारी एक यात्री ने एक्स पोस्ट के माध्यम से डीआरएम अनिरुद्ध कुमार को दी। मामले का संज्ञान लेते हुए डीआरएम ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्या दूर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल निकासी की व्यवस्था तत्काल दुरुस्त की जाए, ताकि बारिश के दौरान ट्रैक पर पानी जमा न हो और रेल यातायात प्रभावित होने की स्थिति न बने।