Jalaun News: पेट्रोल पंप पर हंगामा कर सेल्समैन से मारपीट, तमंचा दिखाकर दी धमकी

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छिरिया सलेमपुर निवासी सेल्समैन सौरभ कुमार दोहरे ने पुलिस को बताया कि रविवार दोपहर करीब दो बजे गांव का ही शिवम जादौन पेट्रोल पंप पर आया था। कम पेट्रोल डालने का आरोप लगाते हुए वह गाली-गलौज और हंगामा करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। घटना के समय पंप मालिक दीपेंद्र नगायच और उनके पिता अखिलेश नगायच भी मौजूद थे।पीड़ित के मुताबिक, वह खुद को बचाने के लिए ऑफिस के अंदर चला गया तो आरोपी पीछे से वहां भी पहुंच गया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट करने लगा। कुछ देर बाद आरोपी तमंचा लेकर आया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने बताया कि पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है।शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी शिवम जादौन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। छिरिया मलकपुरा चौकी प्रभारी आलोक पाल ने आरोपी के कब्जे से तमंचा और एक कारतूस बरामद किया। कोतवाल हरिशंकर चंद ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।