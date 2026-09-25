Jalaun News: सीएचसी का एसी खराब, जांच की मांग
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:33 AM IST
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जालौन। बागवान समाज सेवा समिति के अध्यक्ष मुहम्मद अशफाक राईन ने सीएचसी जालौन के वार्ड नंबर 19 में खराब वातानुकूलक को लेकर शिकायत की है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक को पत्र भेजा है।
राईन ने पत्र में तत्काल मरम्मत या गुणवत्तापूर्ण नया वातानुकूलक लगवाने की मांग की है। उन्होंने वातानुकूलक की खरीद, गुणवत्ता और स्थापना की विभागीय जांच कराने की मांग की। साथ ही, बार-बार खराब होने के कारणों की भी जांच चाही है। अशफाक राईन ने बताया कि वातानुकूलक लगने के दो-चार माह बाद ही खराब होने लगा था। अब यह बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा है। इससे भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों को गर्मी और उमस में भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने जांच कराकर वातानुकूलक को गारंटी अवधि में ठीक कराने पर जोर दिया।
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राईन ने पत्र में तत्काल मरम्मत या गुणवत्तापूर्ण नया वातानुकूलक लगवाने की मांग की है। उन्होंने वातानुकूलक की खरीद, गुणवत्ता और स्थापना की विभागीय जांच कराने की मांग की। साथ ही, बार-बार खराब होने के कारणों की भी जांच चाही है। अशफाक राईन ने बताया कि वातानुकूलक लगने के दो-चार माह बाद ही खराब होने लगा था। अब यह बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा है। इससे भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों को गर्मी और उमस में भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने जांच कराकर वातानुकूलक को गारंटी अवधि में ठीक कराने पर जोर दिया।
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