Jalaun News: कीचड़ में फंसा ईंट लदा ट्रैक्टर, तीन घंटे तक लगी वाहनों की कतार

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= बीमार मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए करना पड़ा इंतजार, दूसरे ट्रैक्टर से हटाया गया फंसा वाहनसंवाद न्यूज एजेंसीआटा। कदौरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत परासन के मजरा अलमोरी डेरा में शनिवार को सड़क पर कीचड़ में ईंट लदा ट्रैक्टर फंस गया। ट्रैक्टर के तिरछा खड़ा होने से रास्ता पूरी तरह बंद हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। करीब तीन घंटे तक आवागमन बाधित रहा। इसी दौरान बीमार रामश्री को अस्पताल ले जा रहे परिजन भी रास्ता खुलने का इंतजार करते रहे।अलमोरी डेरा से ग्राम पंचायत परासन की दूरी करीब तीन किलोमीटर है, लेकिन बारिश के दिनों में कच्चा रास्ता बंद हो जाता है। ऐसे में ग्रामीणों को करमचंद्रपुर होकर करीब 22 किलोमीटर का चक्कर लगाकर परासन पहुंचना पड़ता है। ग्रामीणों के अनुसार करमचंद्रपुर वाले मार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हैं। जून से पहले घाट संचालकों ने इन गड्ढों में मिट्टी डलवाई थी। बारिश के बाद यही मिट्टी कीचड़ में बदल गई, जिससे रास्ते पर वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है।शनिवार को ईंट लदा ट्रैक्टर इसी कीचड़ में फंसकर तिरछा हो गया। इससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। इसी दौरान अलमोरी डेरा निवासी रामश्री की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण उन्हें करीब तीन घंटे तक इंतजार करना पड़ा। बाद में ग्रामीणों ने दूसरा ट्रैक्टर बुलाया। पहले फंसे ट्रैक्टर से ईंटें खाली कराई गईं। इसके बाद दूसरे ट्रैक्टर की मदद से उसे खींचकर सड़क किनारे किया गया, तब जाकर आवागमन शुरू हो सका।लोक निर्माण विभाग खंड तीन के अधिशासी अभियंता महेंद्र सिंह ने बताया कि यदि सड़क उनके सेक्शन में आती है तो उसका सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के बाद सड़क को कार्ययोजना में शामिल कर मरम्मत कराने की कार्रवाई की जाएगी।