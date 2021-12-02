Jalaun News: भाजपा ने जालौन की तीनों विधानसभा सीटों पर घोषित किए प्रभारी

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जारी सूची के अनुसार, माधौगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जितेंद्र जैन, कालपी से चंद्रभान राय और उरई सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र से अशोक गिरि को प्रभारी बनाया गया है। इन नियुक्तियों के जरिए पार्टी ने तीनों विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों को व्यवस्थित करने और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने की जिम्मेदारी तय की है।खास बात यह है कि जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर इस समय भाजपा के विधायक हैं। माधौगढ़ से मूलचंद्र निरंजन, कालपी से विनोद चतुर्वेदी और उरई सुरक्षित सीट से गौरीशंकर वर्मा विधायक हैं। इनमें कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी पहले समाजवादी पार्टी में थे। उन्होंने 14 अक्तूबर को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। उनके भाजपा में आने के बाद जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर पार्टी का प्रतिनिधित्व हो गया है।वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में माधौगढ़ और उरई सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि कालपी सीट सपा के खाते में गई थी। अब कालपी विधायक के भाजपा में शामिल होने से जिले का राजनीतिक समीकरण बदल चुका है। ऐसे में तीनों सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।नवनियुक्त प्रभारी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी संगठन की गतिविधियों, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनप्रतिनिधियों और संगठन के बीच समन्वय तथा सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने जैसे कार्यों में भूमिका निभाएंगे। अब देखना होगा कि नई जिम्मेदारियों के साथ पार्टी तीनों विधानसभा क्षेत्रों में संगठन को किस तरह मजबूत करती है।