Jalaun News: राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता स्थगित

विज्ञापन

जालौन एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव विपिन कुमार द्विवेदी ने बताया कि 24 अक्तूबर को इंदिरा स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर जिले के आठ एथलीटों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया था। यह प्रतियोगिता 14 से 16 नवंबर तक हैदराबाद की वोक्सैन यूनिवर्सिटी में आयोजित होनी थी। उन्होंने बताया कि भारतीय एथलेटिक्स संघ की ओर से जारी पत्र के माध्यम से प्रतियोगिता स्थगित किए जाने की जानकारी दी गई है। अब नई तारीख घोषित होने के बाद उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स संघ के निर्देशानुसार जिले की टीम भेजी जाएगी।चयन के बाद तैयारी में जुटे थे खिलाड़ीजिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुए खिलाड़ियों में उत्साह था। वे हैदराबाद में होने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे थे। प्रतियोगिता स्थगित होने से उन्हें फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि खिलाड़ियों को उम्मीद है कि नई तारीख घोषित होने के बाद उन्हें राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।