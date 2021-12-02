Jalaun News: कार चालक के खिलाफ चार मौतों के मामले में प्राथमिकी दर्ज

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तहरीर के मुताबिक, सोमवार देर शाम लिफ्ट कैनाल के सामने कार और बाइक की भिड़ंत हो गई थी। टक्कर के बाद दोनों वाहन सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरे। हादसे के बाद कार सवार किसी तरह बाहर निकलकर मौके से भाग गए। वहीं बाइक सवार नृपेंद्र सिंह (32), उनके भतीजे पार्थ (18) और तीन वर्षीय मानवी की मौके पर ही मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल मानवी की मां आरती वर्मा (30) ने मेडिकल कॉलेज उरई में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था।बताया गया कि नृपेंद्र और पार्थ भाई दूज पर टीका कराने के लिए लहार जा रहे थे। रास्ते में पुरानी परिचित आरती और उसकी बेटी मिलीं तो उन्हें भी बाइक पर बैठा लिया था। आरती बरुआसागर से उरई टीका कराने जा रही थी। पुलिस ने सत्यम सिंह राजावत निवासी सुंदरपुरा थाना लहार, मध्य प्रदेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।