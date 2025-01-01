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Jalaun News: घर के आंगन में खड़ी बाइक में लगी आग

Tue, 22 Sep 2026 12:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:14 AM IST
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Bike parked in the house courtyard catches fire.
फोटो - 01 बाइक में लगी भीषण आग। संवाद
आटा। थाना क्षेत्र के ग्राम चमारी में रविवार रात घर के आंगन में खड़ी बाइक में आग लग गई। आग की लपटें देखकर परिजनों की नींद खुली। उन्होंने पानी डालकर आग बुझाई, लेकिन तब तक बाइक काफी हद तक जल चुकी थी।
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चमारी निवासी भगवानदीन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी बाइक घर के आंगन में खड़ी की थी और इसके बाद कमरे में सोने चला गया। देर रात बाइक से आग की लपटें उठने लगीं। शोर सुनकर परिजन जागे और आग बुझाने में जुट गए।
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भगवानदीन के अनुसार उसने बाइक करीब छह साल पहले खरीदी थी। उसने गांव के मोनू, वीरसिंह सोनी और पंकज पर बाइक में आग लगाने की आशंका जताई है। घटना की जानकारी पर सोमवार सुबह थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। चौकी प्रभारी नीतीश कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए।
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थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने बताया कि पीड़ित ने कुछ लोगों पर बाइक में आग लगाने की आशंका जताई है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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