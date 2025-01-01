Jalaun News: घर के आंगन में खड़ी बाइक में लगी आग

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चमारी निवासी भगवानदीन ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी बाइक घर के आंगन में खड़ी की थी और इसके बाद कमरे में सोने चला गया। देर रात बाइक से आग की लपटें उठने लगीं। शोर सुनकर परिजन जागे और आग बुझाने में जुट गए।भगवानदीन के अनुसार उसने बाइक करीब छह साल पहले खरीदी थी। उसने गांव के मोनू, वीरसिंह सोनी और पंकज पर बाइक में आग लगाने की आशंका जताई है। घटना की जानकारी पर सोमवार सुबह थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। चौकी प्रभारी नीतीश कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए।थानाध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने बताया कि पीड़ित ने कुछ लोगों पर बाइक में आग लगाने की आशंका जताई है। मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।