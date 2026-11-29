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शनिवार को उरई रेलवे स्टेशन पर यशवंतपुर एक्सप्रेस में चढ़ने को लेकर एक वेंडर और यात्रियों के बीच विवाद हो गया। यात्रियों ने वेंडर पर मारपीट करने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची जीआरपी ने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर मामले की जानकारी जुटाई।ट्रेनों में बिना अनुमति खानपान सामग्री, गुटखा, सिगरेट और अन्य सामान बेचे जाने की शिकायत उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के जीएम नरेश पाल सिंह से की गई थी। इस पर उन्होंने सीनियर डीसीएम झांसी को पत्र भेजकर एक सप्ताह तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे।इसके बावजूद शनिवार शाम करीब 4:40 बजे गोरखपुर से यशवंतपुर जा रही यशवंतपुर एक्सप्रेस (12591) के प्लेटफार्म नंबर तीन पर पहुंचने के दौरान एक कथित वेंडर जनरल कोच में चढ़ने लगा।कोच में यात्रियों की भारी भीड़ होने के कारण कुछ यात्रियों ने उसे जगह न होने की बात कही। इसी दौरान गोरखपुर निवासी यात्री सचिन और वेंडर भीम के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई।इसी बीच दीपक और आकाश भी मौके पर पहुंच गए। प्लेटफार्म पर हंगामा होने की सूचना पर जीआरपी के सिपाही पहुंचे और संबंधित लोगों को थाने ले गए। जीआरपी प्रभारी थानाध्यक्ष प्रेम कुमार कनौजिया ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।