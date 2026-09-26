फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Allegation of assault for objecting to the tethering of animals on a public path

Jalaun News: आम रास्ते पर जानवर बांधने का विरोध करने पर मारपीट का आरोप

Sat, 26 Sep 2026 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Allegation of assault for objecting to the tethering of animals on a public path
फोटो- 15कोतवाली पुलिस से शिकायत करने जाते पीड़ित लोग। संवाद
विज्ञापन

कोंच। कस्बे के जयप्रकाश नगर में आम रास्ते पर जानवर बांधने का विरोध करने पर जातिसूचक गाली-गलौज और लाठी-डंडों से मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ितों ने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जयप्रकाश नगर निवासी प्रदीप, लालाराम, माया, शीला, अंगूरी, गोमती, शांति, उमा, किरन आदि ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि मोहल्ले के कुछ लोग आम रास्ते पर जानवर बांधते हैं। इससे रास्ते पर गंदगी फैली रहती है और लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। रास्ते पर जानवर बंधे होने से बच्चों के साथ हादसे की आशंका भी बनी रहती है। आरोप है कि शनिवार को सभी लोग पानी की निकासी के लिए नाले में जमा गंदगी की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान उक्त लोग मौके पर आए और जातिसूचक गालियां देने लगे। विरोध करने पर लाठी-डंडों से मारपीट कर छोटू को घायल कर दिया गया। छोटू को बचाने पहुंची उसकी मां गोमती देवी के साथ भी मारपीट करने का आरोप है। पीड़ितों ने मामले में पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि शिकायत की जांच-पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed