Jalaun News: शादी का झांसा देकर नाबालिग से शारीरिक शोषण का आरोप

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महिला के अनुसार, उसकी पुत्री की एक युवक से करीब सात-आठ महीने से बातचीत थी। आरोप है कि इसी दौरान युवक ने शादी करने का झांसा देकर कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जानकारी होने पर महिला ने युवक और उसके परिजनों से बातचीत की और पुत्री से शादी करने की बात कही। इस पर युवक की मां ने कहा कि लड़की बालिग हो जाएगी तो शादी कर देंगे।महिला का आरोप है कि इसके बाद भी युवक उसकी पुत्री से संपर्क करता रहा और बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया। अब जब परिवार उसकी पुत्री की शादी कहीं तय करने का प्रयास करता है तो युवक उसकी बदनामी कर रहा है। महिला ने एसपी से मामले की जांच कर नाबालिग के शोषण के आरोपी युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात की है।