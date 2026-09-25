Jalaun News: अहमदाबाद में सिरसाकलार के युवक ने फंदा लगाकर जान दी

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कस्बा निवासी संतराम कठेरिया कई वर्षों पहले परिवार के साथ अहमदाबाद में पानीपुरी का काम करने चले गए थे। बुधवार सुबह संतराम के तीनों बेटे काम के लिए बाहर चले गए, जबकि उनका छोटा बेटा छोटू (22) घर में अकेला था। कुछ देर बाद मकान में रहने वाले अन्य लोगों ने उसे पंखे के हुक से लटका देखा। इसकी सूचना संतराम को दी गई। जानकारी मिलते ही अहमदाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।परिजनों के मुताबिक, संतराम की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। अहमदाबाद में मेहनत-मजदूरी कर उनके चारों बेटों ने परिवार की स्थिति संभाली। उन्होंने वहां प्लॉट खरीदा और सिरसाकलार में भी नया मकान बनवाया। छोटू टाइल्स की कंपनी में ड्राइवरी करता था और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी।