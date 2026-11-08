Jalaun News: शिकायत सुनने पहुंचा डायल 112 का सिपाही महिला से करने लगा अभद्रता

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माधौगढ़ क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने शुक्रवार को किसी परेशानी के चलते डायल 112 पर सूचना दी थी। शिकायत पर पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंची। इसमें तैनात आरक्षी दीपेश कुमार पर शराब के नशे में होने का आरोप है। महिला ने जब उसे अपनी समस्या बताई तो वह शिकायत सुनने के बजाय उससे अभद्रता और गालीगलौज करने लगा। इससे मौके पर माहौल बिगड़ गया। महिला के स्वजन और पुलिसकर्मी के बीच भी विवाद बढ़ने लगा और मारपीट की स्थिति बन गई। हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह मामला शांत कराया।इसके बाद महिला ने पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत से शिकायत की। एसपी ने मामले की जांच सीओ अंबुज को सौंपी। जांच में शिकायत सही पाए जाने के बाद आरक्षी दीपेश कुमार को निलंबित कर दिया गया। उस पर अभद्र और अमर्यादित आचरण करने के साथ अनुशासनहीनता और स्वेच्छाचारिता का आरोप पाया गया।पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने कहा कि पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के तहत संबंधित आरक्षी को निलंबित किया गया है।