Hathras News: दो बाइकों की भिड़ंत में युवक की मौत, किशोरी समेत दो घायल

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गांव भदूरी निवासी बीपी सिंह बाइक से अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान आगरा की ओर से आ रही दूसरी बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद दोनों बाइकों पर सवार लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। दूसरी बाइक पर अरसान (30) के साथ किशोरी गीता भी सवार थी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने नाई का नगला निवासी असलम के पुत्र अरसान को मृत घोषित कर दिया। गंभीर हालत में गीता को जिला अस्पताल और बीपी सिंह को आगरा रेफर कर दिया गया। कोतवाल विजय कुमार सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना के बारे में मृतक व घायलों के परिजनों को सूचना दे दी है।