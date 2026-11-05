Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Youth dies after being hit by a goods train

Hathras News: मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत

Thu, 05 Nov 2026 11:23 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 05 Nov 2026 11:23 PM IST
विज्ञापन
Youth dies after being hit by a goods train
रामप्रकाश का फाइल फोटो - फोटो : File Photo
हसायन। गांव नगला रति निवासी रामप्रकाश (30) पुत्र ओमप्रकाश की बुधवार देर रात मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा कासगंज-मथुरा रेलमार्ग पर रेलवे लाइन पार करते समय हुआ।
विज्ञापन

रामप्रकाश मेहनत-मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। बुधवार रात करीब आठ बजे वह बाजार से घर लौट रहे थे। रेलवे लाइन पार करते समय कासगंज से मथुरा की ओर जा रही मालगाड़ी की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सीएचसी हसायन से हाथरस और फिर अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। सलेमपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाली प्रभारी मनीष चिकारा का कहना है कि मामला जीआरपी के क्षेत्र का था, इसलिए उन्हें सूचना दे दी गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed