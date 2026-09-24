Hathras News: डंपर की चपेट में आकर युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 24 Sep 2026 02:26 AM IST
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हाथरस जंक्शन क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र सलेमपुर में मंगलवार रात मिट्टी डालने के दौरान डंपर की चपेट में आने से 22 वर्षीय रोहित की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
मृतक की पहचान रोहित पुत्र सचिन निवासी ग्राम बोसी, थाना बोसी, जिला अररिया (बिहार) के रूप में हुई है। वह सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार रात के समय डंपर से मिट्टी डालने का कार्य चल रहा था। रोहित डंपर के पीछे खड़े होकर डाले का ढक्कन खोल रहे थे। इस दौरान चालक ने बिना ध्यान दिए डंपर से मिट्टी गिरा दी। डंपर का ढक्कन रोहित के सिर में लगा और वह गंभीर रूप से घायल होकर मिट्टी के नीचे दब गए।
मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें मिट्टी से बाहर निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीओ अमित पाठक ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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मृतक की पहचान रोहित पुत्र सचिन निवासी ग्राम बोसी, थाना बोसी, जिला अररिया (बिहार) के रूप में हुई है। वह सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहे थे। पुलिस के अनुसार रात के समय डंपर से मिट्टी डालने का कार्य चल रहा था। रोहित डंपर के पीछे खड़े होकर डाले का ढक्कन खोल रहे थे। इस दौरान चालक ने बिना ध्यान दिए डंपर से मिट्टी गिरा दी। डंपर का ढक्कन रोहित के सिर में लगा और वह गंभीर रूप से घायल होकर मिट्टी के नीचे दब गए।
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मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें मिट्टी से बाहर निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीओ अमित पाठक ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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