Hathras News: बहन के घर में फंदे पर लटका मिला युवक का शव

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माधुरी कुंड, गोवर्धन (मथुरा) का रहने वाला लोकेश (25) पुत्र पप्पू छह अक्तूबर को अपनी बहन मोहन देवी पत्नी भारत के घर गांव परसारा आया था। तब से लोकेश यहीं रह रहा था। लोकेश के बहनोई अन्य शहर में नौकरी करते हैं। जबकि मोहन देवी अपने मायके गई हुई थीं। यहां परिवार के अन्य लोगों के साथ ही वह घर में रह रहा था। पुलिस के अनुसार लोकेश पत्नी से विवाद के बाद यहां आया था तथा मानसिक रूप से परेशान था। वह बहनोई के कमरे में ही रह रहा था।सुबह आठ बजे तक जब लोकेश कमरे से बाहर नहीं आया तो उसका भांजा कमरे में पहुंचा। यहां उसे कुंदे के सहारे फंदे पर लटका देख भांजे के होश उड़ गए। लोकेश के गले पर दुपट्टे से फंदा बंधा हुआ था। घटना की जानकारी पर मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। चंदपा पुलिस ने शव को नीचे उतारा तथा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया।सीओ सादाबाद योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट होगी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।