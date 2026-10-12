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Hathras News: बहन के घर में फंदे पर लटका मिला युवक का शव

Mon, 12 Oct 2026 01:50 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Mon, 12 Oct 2026 01:50 AM IST
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Young man's body found hanging at sister's house.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
गांव परसारा में रविवार की सुबह गोवर्धन के रहने वाले युवक का शव मिलने से खलबली मच गई। युवक अपनी बहन के घर आया था। सुबह परिजनों ने देखा तो वह फंदे पर लटका हुआ था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है।
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माधुरी कुंड, गोवर्धन (मथुरा) का रहने वाला लोकेश (25) पुत्र पप्पू छह अक्तूबर को अपनी बहन मोहन देवी पत्नी भारत के घर गांव परसारा आया था। तब से लोकेश यहीं रह रहा था। लोकेश के बहनोई अन्य शहर में नौकरी करते हैं। जबकि मोहन देवी अपने मायके गई हुई थीं। यहां परिवार के अन्य लोगों के साथ ही वह घर में रह रहा था। पुलिस के अनुसार लोकेश पत्नी से विवाद के बाद यहां आया था तथा मानसिक रूप से परेशान था। वह बहनोई के कमरे में ही रह रहा था।
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सुबह आठ बजे तक जब लोकेश कमरे से बाहर नहीं आया तो उसका भांजा कमरे में पहुंचा। यहां उसे कुंदे के सहारे फंदे पर लटका देख भांजे के होश उड़ गए। लोकेश के गले पर दुपट्टे से फंदा बंधा हुआ था। घटना की जानकारी पर मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। चंदपा पुलिस ने शव को नीचे उतारा तथा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाया।
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सीओ सादाबाद योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट होगी। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है।
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