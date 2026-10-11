फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Widening of Mursan-Iglas road

हाथरस: मुरसान-इगलास मार्ग का 5.84 करोड़ रुपये से होगा चौड़ीकरण, प्रस्ताव पर लगी मुहर, शासन ने दी मंजूरी

Sun, 11 Oct 2026 03:18 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 11 Oct 2026 03:18 PM IST
सार

सड़क चौड़ी होने से मुरसान, इगलास और आसपास के दर्जनों गांवों के किसानों, व्यापारियों तथा दैनिक यात्रियों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है।

विज्ञापन
Widening of Mursan-Iglas road
सड़क - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हाथरस और अलीगढ़ जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच आवागमन सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुरसान-इगलास मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए शासन ने 5.84 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है।

विज्ञापन


लोक निर्माण विभाग की इस परियोजना के तहत मुरसान से इगलास की ओर करीब तीन किलोमीटर लंबे मार्ग का कायाकल्प किया जाएगा। वर्तमान में सड़क संकरी होने के कारण यहां वाहनों का दबाव बना रहता है। भारी वाहनों के आमने-सामने आने पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है।
विज्ञापन


अधिशासी अभियंता संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि परियोजना के अंतर्गत सड़क को दोनों तरफ चौड़ा करने के साथ उच्च गुणवत्ता का डामरीकरण कराया जाएगा। इससे मार्ग की स्थिति बेहतर होने के साथ यातायात भी अधिक सुरक्षित और सुचारू हो सकेगा। शासन से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब अंतिम वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया शेष है। सड़क चौड़ी होने से मुरसान, इगलास और आसपास के दर्जनों गांवों के किसानों, व्यापारियों तथा दैनिक यात्रियों को आवागमन में राहत मिलने की उम्मीद है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed