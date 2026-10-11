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हाथरस: खुद को आग लगाने के लिए महिला को उकसाया, आरोपी गिरफ्तार, एसपी ऑफिस ले गया था

Sun, 11 Oct 2026 08:54 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sun, 11 Oct 2026 08:54 PM IST
सार

एसपी कार्यालय पहुंचने से पहले महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया था। उस समय उसकी गोद में डेढ़ साल का इकलौता बेटा भी था। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। महिला ने हिम्मत दिखाकर शिकायत की।

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Man Arrested for Abetting Woman to Self-Immolation
आरोपी शिव ओमशरण - फोटो : पुलिस

विस्तार
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ससुराल पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने का झांसा देकर महिला को आग लगाने के लिए उकसाने के आरोपी को हाथरस गेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी शिव ओमशरण गांव ढडौली, थाना हसायन का निवासी है। उसे गांधी पार्क तिराहे से पकड़ा गया।

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पुलिस अधीक्षक चिरंजीवनाथ सिन्हा ने बताया है कि महिला ने 10 अक्तूबर को शिकायत दी थी कि उसका पति और सास-ससुर से विवाद चल रहा है। आरोप है कि शिव ओमशरण उसे मदद का भरोसा देकर सफेद कार से हाथरस लाया। रास्ते में उसे करीब एक लीटर पेट्रोल दिया और एसपी कार्यालय में खुद को आग लगाने के लिए कहा। 
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महिला के मुताबिक, आरोपी ने ऐसा करने पर ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने की बात कही थी। कार्यालय पहुंचने से पहले महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया था। उस समय उसकी गोद में डेढ़ साल का इकलौता बेटा भी था। शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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