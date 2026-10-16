Hathras News: चार माह से मजदूरी नहीं मिली, ब्लॉक पहुंचे मजदूरों ने किया हंगामा
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 16 Oct 2026 03:04 AM IST
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चार माह से मजदूरी का भुगतान नहीं होने से परेशान गांव ताजपुर के मजदूर बृहस्पतिवार को सादाबाद ब्लॉक कार्यालय पहुंच गए। उन्होंने भुगतान में देरी पर नाराजगी जताते हुए हंगामा किया और अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी। मजदूरों का कहना था कि बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ है। इससे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है।
मजदूरों की समस्या सुनने के लिए खंड विकास अधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने उन्हें बैठक कक्ष में बैठाया। उन्होंने मजदूरों को विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के नए स्वरूप की जानकारी दी। बीडीओ ने बताया कि योजना में रोजगार की सीमा 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई है। नई प्रक्रिया के तहत मजदूरी का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, जिसके चलते प्रक्रिया पूरी होने में समय लग रहा है।
खंड विकास अधिकारी ने मजदूरों को आश्वासन दिया कि अगले 10 से 15 दिन में मजदूरी की धनराशि उनके खातों में पहुंच जाएगी। इसके बाद मजदूर भुगतान की उम्मीद लेकर लौट गए। इस दौरान एडीओ पंचायत रामकिशन सिंह, एपीओ धीरज सिंह, सुरेशचंद्र आजाद, सचिव देवेंद्र गौतम और संत कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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मजदूरों की समस्या सुनने के लिए खंड विकास अधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने उन्हें बैठक कक्ष में बैठाया। उन्होंने मजदूरों को विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) के नए स्वरूप की जानकारी दी। बीडीओ ने बताया कि योजना में रोजगार की सीमा 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई है। नई प्रक्रिया के तहत मजदूरी का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, जिसके चलते प्रक्रिया पूरी होने में समय लग रहा है।
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खंड विकास अधिकारी ने मजदूरों को आश्वासन दिया कि अगले 10 से 15 दिन में मजदूरी की धनराशि उनके खातों में पहुंच जाएगी। इसके बाद मजदूर भुगतान की उम्मीद लेकर लौट गए। इस दौरान एडीओ पंचायत रामकिशन सिंह, एपीओ धीरज सिंह, सुरेशचंद्र आजाद, सचिव देवेंद्र गौतम और संत कुमार सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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