सिकंदराराऊ: नल के विवाद में मां-बेटी को पीटा, जान से मारने की दी धमकी, दो महिलाओं समेत तीन पर रिपोर्ट दर्ज

सिकंदराराऊ के मोहल्ला नौखेल में नल विवाद में मां-बेटी को पीटा गया। पीड़िता ने कोतवाली में दो महिलाओं समेत तीन नामजद आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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भूरी ने रिपोर्ट में बताया कि आठ अक्तूबर को मोहल्ले का सरकारी नल खराब था। नगरपालिका के कर्मचारी नल ठीक करने आए थे। तभी नासिर, उम्मी और हुमैरा ने उन्हें भगा दिया। उन्होंने नल नहीं चलने देने की बात कही और गाली-गलौज करने लगे।भूरी के विरोध करने पर आरोपियों ने उसे लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। बीच-बचाव करने आई उसकी 10 वर्षीय पुत्री अजीमा को भी आरोपियों ने पीटा। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। कोतवाल ने बताया कि मामले की विवेचना की जा रही है।