Hathras News: हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूर की मौत, दूसरा झूलसा

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जानकारी के अनुसार, शनिवार को शिव राधे ईंट भट्ठे पर काम करने वाले दो मजदूर पास स्थित पेट्रोल पंप से सीढ़ी लेने गए थे। दोनों सीढ़ी लेकर वापस भट्ठे की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक सीढ़ी ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन के तारों से छू गई। तारों के संपर्क में आते ही जोरदार धमाका हुआ और दोनों मजदूर करंट की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गए।धमाके की आवाज सुनकर भट्टे पर काम कर रहे अन्य श्रमिक और आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल सासनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने गढ़ौआ निवासी सलाउद्दीन (32) पुत्र शेर खान को मृत घोषित कर दिया। वहीं, हादसे में गंभीर रूप से झुलसे कालू (30) पुत्र सुरेश की हालत नाजुक होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। प्रभारी निरीक्षक विपिन चौधरी ने बताया कि मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है। घायल मजदूर को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है।