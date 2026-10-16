महिला: करवाचौथ पर मल्टीकलर पायलों का बढ़ा क्रेज
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 16 Oct 2026 03:09 AM IST
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करवाचौथ को लेकर सराफा बाजार में खरीदारी तेज हो गई है। इस बार पारंपरिक भारी पायलों के साथ इटालियन सिल्वर की मल्टीकलर और एंटीक फिनिश वाली पायलें महिलाओं को आकर्षित कर रही हैं। हल्के वजन और आधुनिक डिजाइन के कारण युवतियां इन्हें पसंद कर रही हैं। नवरात्र से ही दुकानों पर इनकी खरीदारी शुरू हो गई है।
सराफा कारोबारियों के अनुसार, चांदी के बेस पर रंगीन मीनाकारी, स्टोन वर्क और रोज गोल्ड फिनिश वाली पायलों की मांग है। इनका डिजाइन पारंपरिक और वेस्टर्न, दोनों तरह के परिधानों के साथ जंचता है। बाजार में पांच से नौ हजार रुपये तक की रेंज में कई डिजाइन उपलब्ध हैं।
हल्के वजन और नए डिजाइन की मांग
ज्वैलर अर्पित अग्रवाल के अनुसार, महिलाएं अब भारी घुंघरू वाली पायलों के साथ हल्के और आधुनिक डिजाइन भी पसंद कर रही हैं। मल्टीकलर फिनिश वाली पायलों की मांग बढ़ी है। पांच से नौ हजार रुपये तक के विकल्प ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। गृहणी मंजू गुप्ता ने बताया कि उन्होंने करवाचौथ के लिए इटालियन डिजाइन की पायल चुनी है। इसकी खासियत यह है कि इसे त्योहार के अलावा रोजमर्रा में भी पहना जा सकता है। रंगों और बारीक डिजाइन से इसे आधुनिक लुक मिलता है।
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सराफा कारोबारियों के अनुसार, चांदी के बेस पर रंगीन मीनाकारी, स्टोन वर्क और रोज गोल्ड फिनिश वाली पायलों की मांग है। इनका डिजाइन पारंपरिक और वेस्टर्न, दोनों तरह के परिधानों के साथ जंचता है। बाजार में पांच से नौ हजार रुपये तक की रेंज में कई डिजाइन उपलब्ध हैं।
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हल्के वजन और नए डिजाइन की मांग
ज्वैलर अर्पित अग्रवाल के अनुसार, महिलाएं अब भारी घुंघरू वाली पायलों के साथ हल्के और आधुनिक डिजाइन भी पसंद कर रही हैं। मल्टीकलर फिनिश वाली पायलों की मांग बढ़ी है। पांच से नौ हजार रुपये तक के विकल्प ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। गृहणी मंजू गुप्ता ने बताया कि उन्होंने करवाचौथ के लिए इटालियन डिजाइन की पायल चुनी है। इसकी खासियत यह है कि इसे त्योहार के अलावा रोजमर्रा में भी पहना जा सकता है। रंगों और बारीक डिजाइन से इसे आधुनिक लुक मिलता है।
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