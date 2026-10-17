Hathras News: अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत

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नत्थो देवी शुक्रवार शाम करीब साढ़े छह बजे किसी काम से कस्बे में आई थीं। वह वापस अपने गांव लौट रही थीं। इस दौरान नगला ताल के निकट अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। मौके पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए और घायल महिला को जिला अस्पताल ले गए। वहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।प्रभारी निरीक्षक विपिन चौधरी ने बताया कि महिला के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाद