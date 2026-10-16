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चंदपा: स्टंटमैन सेंकी शर्मा का कमाल, रियलिटी शो रोडीज के टीवी राउंड प्रोमो में आए नजर, हाथरस का किया नाम रोशन

Fri, 16 Oct 2026 10:19 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Fri, 16 Oct 2026 10:19 PM IST
सार

सेंकी शर्मा यश, अल्लू अर्जुन, रजनीकांत, टाइगर श्रॉफ और थलापति विजय जैसे सितारों की फिल्मों में स्टंट कर चुके हैं। उनके छोटे भाई जयंत शर्मा भी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी काम कर रहे हैं।

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लोकेश शर्मा उर्फ सेंकी शर्मा - फोटो : परिजन

विस्तार
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हाथरस के चंदपा निवासी स्टंटमैन लोकेश शर्मा उर्फ सेंकी शर्मा ने एमटीवी के रियलिटी शो रोडीज में अपनी जगह बनाकर जिले का नाम रोशन किया है। उन्होंने पुणे में ऑडिशन के दौरान जीडी-1 और जीडी-2 राउंड सफलतापूर्वक पार किए। अब वह शो के टीवी राउंड के प्रोमो में नजर आए हैं। 

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सेंकी शर्मा यश, अल्लू अर्जुन, रजनीकांत, टाइगर श्रॉफ और थलापति विजय जैसे सितारों की फिल्मों में स्टंट कर चुके हैं। उनके छोटे भाई जयंत शर्मा भी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी (डीओपी) काम कर रहे हैं। रोडीज का प्रसारण 16 अक्तूबर से एमटीवी और जियो हॉटस्टार पर होगा। 

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