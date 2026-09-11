Hathras News: पेंशन न मिलने के सवाल पर दृष्टिबाधित से बोला कर्मचारी, नोटिस बोर्ड देख लो

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उन्होंने बताया कि हर बार किसी व्यक्ति को साथ लेकर आना पड़ता है। आने-जाने में ई-रिक्शा का करीब 150 रुपये किराया खर्च होता है। इसके बावजूद पेंशन कब आएगी, इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि पेंशन उनके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन कार्यालय के चक्कर लगाने में ही समय और पैसा खर्च हो रहा है।सोहन सिंह की तरह जिले के कई बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशन रुकने के बाद विकास भवन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें समाधान की जगह कर्मचारियों की ओर से टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि जिले में वृद्धावस्था पेंशन के करीब 38 हजार लाभार्थी हैं। इनमें करीब 20 हजार की मार्च की किस्त अभी तक नहीं आई है। वहीं जुलाई की किस्त का भी लाभार्थियों को इंतजार है। दिव्यांग पेंशन के करीब सात हजार लाभार्थी भी पेंशन के लिए परेशान हैं।सहपऊ निवासी जाबो देवी की वृद्धावस्था पेंशन एक साल से रुकी है। वह अब तक कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सुबह नौ बजे घर से बेटे के साथ निकलती हैं और कार्यालयों के चक्कर लगाते-लगाते दोपहर हो जाती है। हर बार जल्द पेंशन आने का आश्वासन मिलता है।नगला भाऊ निवासी बनवारी लाल की वृद्धावस्था पेंशन नौ महीने से नहीं आई है। वह तीन-चार बार कार्यालय आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि आने-जाने में करीब 30 रुपये खर्च होते हैं। गरीबी में पेंशन नहीं मिल रही और ऊपर से बार-बार कार्यालय आने में पैसा और पूरा दिन खर्च हो रहा है।सिकंदराराऊ के हुसैनपुर निवासी गंगा देवी की पेंशन डेढ़ साल से रुकी है। इस दौरान वह करीब 15 बार कार्यालय के चक्कर लगा चुकी हैं। हर बार अधिकारी जल्द पेंशन आने की बात कहकर बैंक भेज देते हैं। बैंक पहुंचने पर पता चलता है कि खाते में रकम आई ही नहीं।मुंशी गजाधर सिंह निवासी दामोदर दास की वृद्धावस्था पेंशन एक महीने से नहीं आई है। वह पेंशन के लिए अब तक विकास भवन के आठ चक्कर लगा चुके हैं। उनका कहना है कि हर बार सही जानकारी देने के बजाय टाल दिया जाता है।. इस माह पेंशनार्थियों की पेंशन आ जाएगी। मार्च की करीब 20 हजार लाभार्थियों की पेंशन रुकी है। जुलाई की सभी लाभार्थियों की पेंशन भी जल्द भेज दी जाएगी। सरिता सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी