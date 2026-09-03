Hathras News: विपुल को दंगल और जय को संगीत सम्मेलन की जिम्मेदारी

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सूची के अनुसार पंजाबी दरबार का संयोजन इस बार भी अंकित गौड़ करेंगे और लाफ्टर शो का दायित्व सभासद सुंदरम शर्मा को दिया गया है। इस बार जिला प्रशासन ने मेले को भव्य और आधुनिक रूप देने के लिए कई नए और बड़े कार्यक्रमों को शामिल किया है। बॉलीवुड डांस नाइट, लाफ्टर नाइट इसमें सिंगर मेहा, जय विजय सचान व कुलदीप दुबे शामिल होंगे।पंजाबी नाइट में कलाकार काका जलवा दिखाएंगे, जबकि इंडियन आइडल नाइट में जतिन, कुलदीप व दिशानी के सुरों का जादू बिखरेगा। मशहूर गजल गायक अल्ताफ राजा भी मेले में अपने सुरों का जलवा दिखाने आएंगे। इन सभी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी प्रशासन ने अपने पास रखी है।15 सितंबर से होगा मेले का आगाजमेले की अवधि घटाकर 15 दिन किए जाने की अफवाहों पर भी विराम लग गया। इस बार भी मेले का आयोजन 21 दिवसीय होगा। विधिवत शुभारंभ 15 सितंबर को प्रातः स्काउट एवं एनसीसी रैली के साथ होगा और छह अक्तूबर 2026 को संगीत सम्मेलन के साथ मेले का समापन किया जाएगा।