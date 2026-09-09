Hathras News: बदहाल रास्तों व जलभराव से परेशान ग्रामीणों को मिल रहा सिर्फ आश्वासन

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मथुरा जिले के कई गांवों के ग्रामीण इसी मार्ग से बिसावर बाजार आते-जाते हैं। यह बिसावर क्षेत्र का प्रमुख बाजार है, इसलिए रोजाना बड़ी संख्या में लोग इसका उपयोग करते हैं। सड़क की खराब हालत से किसानों और अन्य ग्रामीणों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है। बरसात में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जब सड़क पर पानी और कीचड़ जमा हो जाता है। ऐसे में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की है, पर कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। उनका कहना है कि गड्ढों और जलभराव के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।हो सकती है कभी भी बड़ी घटनाग्रामीणों ने बताया कि सड़क की बदहाली को लेकर उन्होंने कई बार अधिकारियों से संपर्क किया है। जनप्रतिनिधियों से भी इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सड़क पर जमा पानी और कीचड़ के कारण पैदल चलना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। विशेषकर स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं को रोज इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का मानना है कि इस मार्ग पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता सुरेश चौधरी ने बताया कि सड़क के मरम्मत कार्य के लिए एक अनुमान तैयार किया जा रहा है। यह अनुमान तैयार होने के बाद आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।