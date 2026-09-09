फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Villagers troubled by dilapidated roads and waterlogging are receiving nothing but assurances.

Hathras News: बदहाल रास्तों व जलभराव से परेशान ग्रामीणों को मिल रहा सिर्फ आश्वासन

Wed, 09 Sep 2026 02:35 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 09 Sep 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
Villagers troubled by dilapidated roads and waterlogging are receiving nothing but assurances.
बिसावर अड्डे से रदोई सराय दाऊद जलभराव और गड्ढों से बदहाल मार्ग। फोटो - वीडियोग्रैब - फोटो : samvad
कस्बा बिसावर अड्डे से रदोई सराय दाऊद को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग लंबे समय से खराब है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिनमें बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। इससे राहगीरों को गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता और दोपहिया वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीण व विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्तों की मरम्मत कराने के नाम पर अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं।
विज्ञापन


मथुरा जिले के कई गांवों के ग्रामीण इसी मार्ग से बिसावर बाजार आते-जाते हैं। यह बिसावर क्षेत्र का प्रमुख बाजार है, इसलिए रोजाना बड़ी संख्या में लोग इसका उपयोग करते हैं। सड़क की खराब हालत से किसानों और अन्य ग्रामीणों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है। बरसात में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जब सड़क पर पानी और कीचड़ जमा हो जाता है। ऐसे में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं को भी दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की है, पर कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। उनका कहना है कि गड्ढों और जलभराव के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
विज्ञापन


हो सकती है कभी भी बड़ी घटना
ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की बदहाली को लेकर उन्होंने कई बार अधिकारियों से संपर्क किया है। जनप्रतिनिधियों से भी इस समस्या के समाधान की गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सड़क पर जमा पानी और कीचड़ के कारण पैदल चलना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। विशेषकर स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं को रोज इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का मानना है कि इस मार्ग पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता सुरेश चौधरी ने बताया कि सड़क के मरम्मत कार्य के लिए एक अनुमान तैयार किया जा रहा है। यह अनुमान तैयार होने के बाद आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed