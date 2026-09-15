हाथरस: सादाबाद नायब तहसीलदार प्रतीक्षा कटारा को मिली प्रदेश स्तर पर पहचान, मिशन शक्ति मैगजीन के कवर पेज पर छाई
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 15 Sep 2026 10:12 PM IST
सार
नायब तहसीलदार प्रतीक्षा कटारा की तस्वीर इसी मैगजीन के कवर पेज पर प्रकाशित है। यह बुकलेट प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर पहुंचाई जा रही है। हाथरस के विकास विभाग में भी इसकी करीब छह हजार प्रतियां पहुंची हैं।
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विस्तार
तहसील सादाबाद की नायब तहसीलदार प्रतीक्षा कटारा को प्रदेश स्तर पर पहचान मिली है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की मिशन शक्ति मैगजीन के कवर पेज पर उनका फोटो प्रकाशित हुआ है। यह सादाबाद क्षेत्र के लिए गौरव की बात है।
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मिशन शक्ति अभियान महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान तथा स्वावलंबन के लिए जागरूकता चला रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इसी उद्देश्य से विभाग ने मिशन शक्ति से संबंधित मैगजीन और बुकलेट जारी की है। नायब तहसीलदार प्रतीक्षा कटारा की तस्वीर इसी मैगजीन के कवर पेज पर प्रकाशित है। यह बुकलेट प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर पहुंचाई जा रही है।
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हाथरस के विकास विभाग में भी इसकी करीब छह हजार प्रतियां पहुंची हैं। प्रतीक्षा कटारा ने बताया कि मिशन शक्ति अभियान केवल महिला सुरक्षा तक सीमित नहीं है। यह महिलाओं को समाज में समान अवसर, सम्मान और आत्मनिर्भरता प्रदान करने की पहल है। सरकारी विभागों के अधिकारियों की सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया जाता है। ऐसे अभियानों में महिला अधिकारियों की भूमिका अहम रहती है।
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