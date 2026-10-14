फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Ultrasound services suspended at district hospital; medico-legal work also in jeopardy.

Hathras News: जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड बंद, मेडिकोलीगल पर भी संकट

Wed, 14 Oct 2026 01:43 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 14 Oct 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Ultrasound services suspended at district hospital; medico-legal work also in jeopardy.
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : Archive
जिला अस्पताल में पिछले दो सप्ताह से अल्ट्रासाउंड सेवाएं ठप रहने के कारण दूर-दराज से आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को बिना जांच के ही वापस लौटना पड़ रहा है।
विज्ञापन


अस्पताल के हालात लगातार खराब बने हुए हैं। स्थिति यह है कि 15 दिन पहले दोनों अल्ट्रासाउंड मशीनें खराब हो गई थीं। पिछले सप्ताह जब मशीन ठीक हुईं और मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद जगी, तो मात्र दो दिन ही अल्ट्रासाउंड हो पाए। इसके बाद जिले के एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट डॉ. संतोष कुमार गुप्ता पर दो साल पुराने मामले में कार्रवाई प्रचलन में आ गई।
विज्ञापन

उम्र का गलत प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में मेडिकल काउंसिल द्वारा छह माह के लिए उनका पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की गई है और निदेशालय से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस वजह से सोमवार से अल्ट्रासाउंड केंद्र पूरी तरह बंद पड़ा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मरीजों की बढ़ रही दुश्वारियां
अचानक अल्ट्रासाउंड बंद होने से रोजाना अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की भीड़ बेहाल हो रही है। सोमवार को अल्ट्रासाउंड बंद होने के कारण 42 मरीजों को बिना जांच कराए ही बैरंग लौटना पड़ा था। मंगलवार को भी यही हाल रहा। दूसरे दिन 28 मरीज अस्पताल से मायूस होकर वापस लौटे।


मेडिकोलीगल जांचों का भी संकट
जिले में एकमात्र रेडियोलॉजिस्ट होने के कारण अब जिला अस्पताल में मेडिकोलीगल मामलों के संचालन पर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालात यह हैं कि एक्स-रे और सीटी स्कैन से जुड़े मेडिकोलीगल केसों को भी अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ रहा है, जिससे कानूनी और चिकित्सकीय प्रक्रियाओं के लिए आने वाले लोगों को दोहरी परेशानी झेलनी पड़ रही है।


समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है। मरीजों को समस्या न हो इसके विकल्प तलाशे जा रहे हैं।
डाॅ. सूर्यप्रकाश, सीएमएस
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed