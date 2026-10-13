मुरसान: अमरपुर गांव में गला घोंटू जैसी बीमारी से छह पशुओं की मौत, पशुपालकों में दहशत, टीम ने बांटी दवा

मुरसान के गांव अमरपुर में पशुओं में गला घोंटू जैसी बीमारी फैलने से पशुपालकों में दहशत है। गांव में अब तक करीब छह पशुओं की मौत होने की जानकारी मिली, जबकि कई पशु बीमार हैं। मंगलवार को पशु चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर बीमार पशुओं की जांच की और दवाएं बांटीं।

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गांव निवासी जगदीश सिंह ने बताया कि करीब 12 दिन पहले उनकी एक गाय की मौत हो गई थी। इसके कुछ दिन बाद उनकी भैंस और उसके बच्चे की भी मौत हो गई। इसके अलावा वीरेंद्र सिंह की गाय और बाबू की भैंस की भी मौत होने की जानकारी मिली है। वहीं, कुंदन सिंह, देवेंद्र सिंह और ग्राम प्रधान तेज सिंह की गाय बीमार बताई गई हैं। लगातार पशुओं की मौत से पशुपालक चिंतित हैं।जानकारी मिलने पर सेवा संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को गांव में पशुपालन विभाग आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय पशु चिकित्सालय मुरसान की टीम ने गांवअमरपुर और ताजपुर में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। इसमें शासन की ओर से नामित नोडल अधिकारी डॉ. पूरन सिंह, संयुक्त निदेशक बदायूं ने पशुपालन विभाग की योजनाओं और टीकाकरण कार्यक्रम की जानकारी ली।पशु चिकित्सा अधिकारियों ने पशुपालकों को पशुओं के स्वास्थ्य, बीमारियों के लक्षण और बचाव के उपायों के बारे में बताया। नोडल अधिकारी ने टीकाकरण कार्य का सत्यापन किया। इस दौरान विकास शर्मा, सोनू चौधरी, गौरव चौधरी, प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी मुरसान, गिर्राज सिंह, वीरेंद्र सिंह और जयपाल सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।