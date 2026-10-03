Hathras News: कानपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर दो ट्रक पलटे, यातायात बाधित
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 03 Oct 2026 02:01 AM IST
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शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे कानपुर-दिल्ली नेशनल हाईवे के एटा रोड पर गांव टोली के पास जिओ पेट्रोल पंप के सामने दो भारी वाहन आपस में टकराकर पलट गए। एक गिट्टी से लदा ट्रक सिकंदराराऊ की तरफ आ रहा था, तभी ओवरटेक के प्रयास में एक कंटेनर ट्रक अचानक सामने आ गया। इससे दोनों वाहन असंतुलित होकर सड़क पर पलट गए।
गिट्टी से लदा ट्रक डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में जा गिरा, जबकि कंटेनर सड़क की एक तरफ पलटा। इस हादसे से हाईवे के दोनों ओर यातायात बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। दोनों वाहनों के चालक और क्लीनर को मामूली चोटें आईं। सूचना पर पुलिस और हाईवे सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए ले जाया गया। क्रेन की मदद से पलटे वाहनों को हटाकर यातायात सुचारु कराया गया। संवाद
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गिट्टी से लदा ट्रक डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में जा गिरा, जबकि कंटेनर सड़क की एक तरफ पलटा। इस हादसे से हाईवे के दोनों ओर यातायात बाधित हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। दोनों वाहनों के चालक और क्लीनर को मामूली चोटें आईं। सूचना पर पुलिस और हाईवे सुरक्षा टीम मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए ले जाया गया। क्रेन की मदद से पलटे वाहनों को हटाकर यातायात सुचारु कराया गया। संवाद
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