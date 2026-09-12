Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 12 Sep 2026 01:58 AM IST
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- सासनी : सीमेक्स इंटरनेशनल स्कूल में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस समारोह आयाजित होगा दोपहर 03 बजे।
-सहपऊ : नेत्र जांच शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे।
-सहपऊ : थाना दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।
-सादाबाद : सादाबाद इंटर कॉलेज में कबड्डी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
-डिब्बा गली : जैन मंदिर में श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समिति की ओर से अणु व्रत चेतना दिवस सुबह 8.30 बजे।
-अग्रवाल सेवा सदन : अग्रवाल महिला सभा का नंदोत्सव कार्यक्रम दोपहर 2 बजे।
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-सहपऊ : नेत्र जांच शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे।
-सहपऊ : थाना दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।
-सादाबाद : सादाबाद इंटर कॉलेज में कबड्डी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
-डिब्बा गली : जैन मंदिर में श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समिति की ओर से अणु व्रत चेतना दिवस सुबह 8.30 बजे।
-अग्रवाल सेवा सदन : अग्रवाल महिला सभा का नंदोत्सव कार्यक्रम दोपहर 2 बजे।