Hathras News: आज खास

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-सहपऊ : नेत्र जांच शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे।

-सहपऊ : थाना दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।

-सादाबाद : सादाबाद इंटर कॉलेज में कबड्डी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।



-डिब्बा गली : जैन मंदिर में श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समिति की ओर से अणु व्रत चेतना दिवस सुबह 8.30 बजे।

-अग्रवाल सेवा सदन : अग्रवाल महिला सभा का नंदोत्सव कार्यक्रम दोपहर 2 बजे।

- सासनी : सीमेक्स इंटरनेशनल स्कूल में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस समारोह आयाजित होगा दोपहर 03 बजे।