Hathras News: चार दिन से फुंका ट्रांसफार्मर, ग्रामीणों ने घेरा बिजलीघर

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ग्रामीणों के अनुसार गांव में करीब 35 से 40 विद्युत कनेक्शन हैं। ट्रांसफाॅर्मर फुंकने के बाद कई बार विद्युत निगम अधिकारियों और कर्मचारियों से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। बिजली न आने से घरेलू कामकाज के साथ मोबाइल फोन और इन्वर्टर समेत बिजली से चलने वाले उपकरण भी प्रभावित हैं। उमस भरी गर्मी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।ग्रामीणों को समझाने के लिए पुलिस भी पहुंची। महिलाओं ने स्पष्ट कहा कि नया ट्रांसफाॅर्मर लगने तक वे वापस नहीं जाएंगी। इस पर जेई ने आश्वासन दिया कि वर्कशॉप से ट्रांसफाॅर्मर आते ही उसे गांव में स्थापित करा दिया जाएगा। जेई ने बताया कि गांव का ट्रांसफाॅर्मर तीन दिन पहले फुंका था। वर्कशॉप से ट्रांसफाॅर्मर आते ही उसे स्थापित करा दिया जाएगा।