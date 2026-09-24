Hathras News: महंगाई के बावजूद चहक रहा खिलौनों का बाजार

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खासकर इलेक्ट्रॉनिक और आधुनिक खिलौनों की दुकानों पर देर रात तक ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। मेला परिसर के महिला बाजार में इस बार खिलौनों की सबसे अधिक 11 दुकानें सजी हैं। बाजार में साधारण गुड़िया-झुनझुने से लेकर दो हजार रुपये से अधिक कीमत वाले आधुनिक रिमोट खिलौने उपलब्ध हैं। बच्चों को आकर्षित करने के लिए दुकानों पर सेंसर्ड ड्रोन, म्यूजिक वाली रोबोटिक गाड़ियां और डांसिंग कैक्टस जैसे गैजेट्स सजाए गए हैं।दिल्ली और मुंबई के थोक बाजारों से माल लाने में इस बार परिवहन और निर्माण लागत अधिक आई है। प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के दाम बढ़ने से थोक में ही करीब 10 प्रतिशत तक खिलौनों की कीमतें बढ़ी हैं।-ओमप्रकाश, खिलौनों के विक्रेता।मेले में आने वाले अधिकांश परिवार पहले बजट देखते हैं, लेकिन बच्चों की जिद के आगे 10 फीसदी की यह बढ़ोतरी आड़े नहीं आ रही है और शाम होते ही दुकानों पर अच्छी-खासी बिक्री दर्ज हो रही है।-नायाब, खिलौनों के विक्रेता।