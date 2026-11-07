Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 07 Nov 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
- हाथरस : जिले की सभी तहसीलों में समाधान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे।
- कजरौठी : पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय कजरौठी में रंगोली व दीपोत्सव प्रतियोगिता सुबह 11 बजे।
- हाथरस जंक्शन : सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
- सादाबाद : संविलियन विद्यालय द्वितीय में दीप सज्जा और रंगोली प्रतियोगिता सुबह 11 बजे।
विज्ञापन
- कजरौठी : पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय कजरौठी में रंगोली व दीपोत्सव प्रतियोगिता सुबह 11 बजे।
- हाथरस जंक्शन : सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
- सादाबाद : संविलियन विद्यालय द्वितीय में दीप सज्जा और रंगोली प्रतियोगिता सुबह 11 बजे।