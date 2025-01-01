Hathras News: आज खास
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 05 Nov 2026 12:54 AM IST
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- सहपऊ : गांव दोहई में ग्राम चौपाल का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सादाबाद : पूर्व माध्यमिक विद्यालय मीरपुर में अंग्रेजी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सिकंदराराऊ : नगला जलाल-कपसिया मार्ग स्थित श्री राधाजी बैंक्वेट हाॅल में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
- सादाबाद : खाटू श्याम मंदिर पर भजन संध्या शाम 6 बजे।
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- सादाबाद : पूर्व माध्यमिक विद्यालय मीरपुर में अंग्रेजी प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे।
- सिकंदराराऊ : नगला जलाल-कपसिया मार्ग स्थित श्री राधाजी बैंक्वेट हाॅल में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 2 बजे।
- सादाबाद : खाटू श्याम मंदिर पर भजन संध्या शाम 6 बजे।