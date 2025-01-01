Hathras News: आज खास

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-सादाबाद : उत्सव गार्डन में प्रतिभा सम्मान समारोह सुबह 11 बजे।

- सासनी : केएल जैन इंटर कॉलेज में जनगणना के लिए सुपरवाइजर एवं प्रगणकों का प्रशिक्षण सुबह 9.30 बजे।

- मुरसान : रामलीला मैदान में राजगद्दी लीला का मंचन रात 8 बजे।

- सिकंदराराऊ : नगला जलाल-कपसिया मार्ग स्थित श्री राधाजी बैंक्वेट हॉल में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 2 बजे।